Питання територіальної цілісності й суверенітету для України є принциповим. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підвищити ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху. Для України питання територіальної цілісності та суверенітету – принципове, – зазначив він.

Крім того, Міністерство закордонних справ України також прокоментувало заяви про “референдум” та можливе приєднання “ЛНР” до складу Російської Федерації.

– Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірву глобальної ізоляції, – зазначили у відомстві.

Раніше лідер так званої ЛНР Леонід Пасічник заявив про намір провести на окупованих територіях Луганської області референдум про входження до складу РФ.

Зі свого боку РФ домагається від України визнання статусу “ДНР” і “ЛНР” як окремих, незалежних від України, територій.

Джерело: Андрій Єрмак