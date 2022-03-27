У низці областей України ніч з 26 на 27 березня минула відносно спокійно за винятком сигналів про повітряні тривоги.

Тим часом у Київській області епіцентром подій залишаються громади Бучанського району — Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої тривають в населених пунктах вздовж Житомирської траси.

Українські захисники обороняють Чернігів. За минулу добу російські війська обстріляли околиці міста із дальніх відстаней. Характер руйнувань уточнюється.

Обстріли Харкова загарбницькими військами з дальніх відстаней тривали і цієї ночі. Увечері 26 березня знову обстріляли Джерело нейтронів, пошкодження ще не встановили. ЗСУ зачищають звільнені території в області, тривають бої в Ізюмському напрямку.

У Волинській області ввечері 26 березня сили протиповітряної оборони у небі над областю збили три ракети, які були випущені з Білорусі.

Також напередодні ввечері російські війська завдали два ракетні обстріли по Львову, внаслідок чого постраждали база зберігання пального та бронетанковий завод. У Рівненській області виникла пожежа через ракетний удар в нафтобазу. Вогонь локалізували. Збитки встановлюються, жертв немає.

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У Луганській області ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупантам частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат.

Пошкоджено внаслідок обстрілів школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста. Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо.

У Донецькій області вночі під обстрілами була Світлодарська територіальна громада: у селищі Зайцеве (Жованка) під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових приміщень. Пожежу місцеві ліквідували самостійно. Постраждалих немає.

У Херсонській області тривають інтенсивні бої у територіальній громаді Нововоронцовка, територію якої зайняли ЗСУ. Обстріли тривають з обох сторін.

Крім того, бій триває у районах, що знаходяться біля Миколаївської області, а саме у Станіславі та Великій Олександрівці. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 32-й день. Російські війська обстрілюють українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.