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Факти / Надзвичайні події

У Харкові російські загарбники пошкодили будівлю ядерної установки Джерело нейтронів

Анастасія Гевко редакторка стрічки

У Харкові внаслідок чергового обстрілу російських агресорів було пошкоджено ядерну підкритичну установку Джерело нейтронів.

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що значних пошкоджень зазнала теплоізоляційна обшивка будівлі, а також – що зафіксовано часткове обсипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки.

– Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки для ідентифікації всіх пошкоджень, – сказано у заяві інспекції, опублікованій на сторінці у Facebook у неділю, 27 березня.

Наголошується, що залишається високою ймовірність нових пошкоджень ядерної установки – це пов’язано із постійними обстрілами військ країни-агресора цього району.

При цьому персонал намагається вживати заходів щодо усунення наслідків бойових дій РФ та продовжує підтримувати обладнання ядерної установки у працездатному стані – наскільки це можливо під час постійних обстрілів та бомбардувань.

У ДІЯРУ вкотре наголошують, що Джерело нейтронів, як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

– Продовження обстрілів майданчика може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій, – попередили там.

Про те, що ядерна установка Джерело нейтронів у Харкові потрапила під обстріл, стало відомо 26 березня.

Але тоді можливості оцінити масштаби пошкоджень не було через бойові дії.

10 березня, внаслідок бомбардування РФ, було пошкоджено лінії електропостачання.

Уточнюється, що це змусило припинити електроживлення установки, воно досі не відновлено.

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