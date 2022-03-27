У Львові загасили пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники нагадали, що 26 березня близько 16.30 у Львові внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на нафтобазі. Вранці27 березня о 05.02 пожежу локалізували, а 06.49 – ліквідували.

У Львові загасили пожежу на базі зберігання пального після ворожого ракетного удару / 5 фотографий

26 березня російські військові завдали авіаудари по Львову. Внаслідок бомбардувань постраждали об’єкти критичної інфраструктури. Також відомо про щонайменше п’ятьох поранених людей.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що 26 березня було кілька потраплянь ворожих ракет. Перше – у нафтобазу, у самому місті Львові, у житловому кварталі.

Друге – у об’єкт оборонної структури, завод, який знаходиться у житловому масиві. По кожному з цих об’єктів було нанесено по два удари.

Мер Львова Андрій Садовий нагадав, що за останній тиждень це вже друга спроба російських загарбників атакувати місто. За його словами, руйнування є достатньо серйозними. Ударна хвиля пошкодила дитячий садок та школу.