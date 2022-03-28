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Факти / Україна

Україна хоче підписати з РФ договір про дзеркальну повагу до мов та історії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що хоче підписати договори з усіма країнами-сусідами про взаємну повагу до історії, мов та культурних цінностей один одного. Він уточнив, що це питання обговорюється і у переговорах із Російською Федерацією.

– Російська мова обговорюється (на переговорах із Росією – Ред.) з погляду поваги до мов народів сусідів. Мене цікавить такий договір. Я хочу його підписати з усіма сусідніми країнами. Мене цікавить Росія, Угорщина, Польща, Румунія… Ми маємо багато різних історичних питань, багато національних меншин. І цей договір буде достатнім для пошани тих чи інших мов усередині нашої країни, так і поза нею. Тому я впевнений, що питання мови піде з порядку денного. Тому що буде вирішено таким договором, – сказав Зеленський в інтерв’ю російським журналістам.

Він уточнив, що хотів би, щоб пішли “ігри” щодо якогось закриття шкіл в Україні чи інших питань.

– Бажаєте російську школу? Хочете навчатися російською? Будь ласка. Але за умови: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас. Щось ви видаєте тут, значить ми там. Ставлення, яке хочете до російської – це ваша мова, державна мова РФ. Все має бути справедливим. Поважайте нас і нашу мову державну українську. І все. Не треба говорити, що це “недомова” або що це мова неписьменних людей, – додав президент.

Український глава висловив упевненість, що український народ прийме це, якщо захоче, та повідомив, що з цього питання відбуватиметься голосування серед народних обранців.

Коментуючи “ультиматум” РФ з приводу введення російської мови в Україні як другої державної, президент підкреслив, що “кожний наступний день війни ставить, в принципі, під питання розуміння серед українського населення, що таке ця російська мова”.

– Тобто люди самі не захочуть цього: читати, дивитися кіно, говорити російською, коли її “передають нам через кров”, – повідомив Зеленський.

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