В останню неділю березня Україна перейшла на літній час. Так, у ніч на 27 березня о 3 годині стрілки годинника перемістилися на годину вперед.

Точний час в Україні

Київ:







Україна переводить годинники з 1996 року відповідно до постанови Кабміну №509 Про порядок обчислення часу на території України.

Згідно з цим документом, на всій території України діє час другого часового поясу UTC+2 (київський час). Годинник переводять двічі на рік: в останню неділю березня Україна переходить на літній час (о 3 годині стрілку рухаємо на 1 годину вперед), а в останню неділю жовтня на зимовий час (о 4 годині на 1 годину назад).

До слова, Євросоюз із 2019 року відмовився від переходу на літній і зимовий час.

Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення ухвалили для економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

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