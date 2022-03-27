Міністерство внутрішніх справ майже реалізувало комплектацію блокпостів на всій території України.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він також прокоментував вилучення зброї та військової техніки у цивільних громадян у Полтавській області.

– На жаль, у нас трапляються негативні приклади використання зброї, особливо в тих регіонах, де немає гострої військової потреби, – сказав він.

Міністр розповів, що МВС взяло на себе відповідальність щодо упорядкування роботи блокпостів.

– Саме там (на блокпостах, – Ред.) люди часто використовують зброю неналежним чином, тому доводиться її вилучати. Це не масове явище, але в тих регіонах, де не ведуться бойові дії – позиція Нацполіції і моя особиста – дуже чітка… якщо є визначений перелік блокпостів, то там має бути присутній або поліцейський, або нацгвардієць, або представник СБУ. Саме вони налаштовують цю роботу, щоб люди могли проїхати, а ДРГ – навпаки, – сказав Денис Монастирський.

Очільник МВС також заявив, що в Україні успішно обмежується кількість самих блокпостів, щоб становитиме близько 800-900 блокпостів на всю країну.

Він додав, що ці блокпости мають чітко виконувати розпорядження головнокомандувача ЗСУ: не перешкоджати проїзду бронетехніки, самих Збройних сил, а також самі не визначали – кому можна проїхати, а кому ні.

– Зараз досить багато (людей, – Ред.) пересувається Україною…. тому фактично спостерігаємо, що проблеми з блокпостами де-не-де залишаються, але ми визначаємо таким чином: коли зона стає більш безпечною, з точки зору військової оцінки, там і відбувається більш серйозне упорядкування по блокпостах. Все ж таки, там, де наближеність до бойових дій складає до 100 км – там дещо більша кількість блокпостів є припустимою, – сказав глава Міністерства внутрішніх справ.

Денис Монастирський також прокоментував проблему мародерства, яка час від часу спливає в містах України. За його словами, у цьому питанні МВС об’єднані з територіальною обороною, і в тих регіонах, де налагоджена така співпраця, результати є дуже позитивними: випадки мародерства у цих місцях – одиничні.

Очільник МВС також привітав чоловіків та жінок, які служать в лавах Нацгвардії з Днем Національної гвардії України.