Російські війська обстрілюють Луганську область. Вони пошкодили 11 будинків, а в Попасній з міномету розстріляли свої позиції.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військовох адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, три багатоповерхівки та вісім приватних будинків внаслідок російських обстрілів пошкоджені в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей, врятували з-під завалів – четверо.

Українські війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, у деяких районах цих міст тривають вуличні бої. У Попасній за підтримки артилерії загарбники намагалися здійснити штурм, однак зазнали втрат, обстрілявши мінометним вогнем власні позиції.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Також Сергій Гайдай додав, що через постійні обстріли без електроенергії залишилися 95 312 споживачів: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю. Газу немає у 27 населених пунктах (це близько 41 тис. абонентів) – у 23 повністю та у 5 частково.

Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води на Золоте, села Гірської громади. Проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 32-й день. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, школи, лікарні.

Фото: Сергій Гайдай