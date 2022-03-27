Упродовж 31-ї доби повномасштабної війни в Україні російські військові зазнали чималих втрат.

Однак військово-політичне керівництво РФ не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій.

Про це повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило сім ворожих атак.

Українські військові знищили:

вісім танків,

вісім одиниць броньованої техніки,

три одиниці автомобільної техніки,

один міномет.

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Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразило:

один літак,

12 безпілотників різних типів,

дві крилаті ракети.

Ворог втратив танки, безпілотники та літак: як минула 31-ша доба війни в Україні / 2 фотографии

Авіація Повітряних сил була залучена для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.