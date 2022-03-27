Упродовж 31-ї доби повномасштабної війни в Україні російські військові зазнали чималих втрат.
Однак військово-політичне керівництво РФ не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій.
Про це повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України.
На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило сім ворожих атак.
Українські військові знищили:
- вісім танків,
- вісім одиниць броньованої техніки,
- три одиниці автомобільної техніки,
- один міномет.
Втрати загарбників у живій силі уточнюються.
Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразило:
- один літак,
- 12 безпілотників різних типів,
- дві крилаті ракети.
Ворог втратив танки, безпілотники та літак: як минула 31-ша доба війни в Україні / 2 фотографии
Авіація Повітряних сил була залучена для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.