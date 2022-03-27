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Факти / Україна

Ворог втратив танки, безпілотники та літак: як минула 31-ша доба війни в Україні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Знищена техніка РФ

Упродовж 31-ї доби повномасштабної війни в Україні російські військові зазнали чималих втрат.

Однак військово-політичне керівництво РФ не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій.

Про це повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило сім ворожих атак.

Українські військові знищили:

  • вісім танків,
  • вісім одиниць броньованої техніки,
  • три одиниці автомобільної техніки,
  • один міномет.

Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразило:

  • один літак,
  • 12 безпілотників різних типів,
  • дві крилаті ракети.
Знищена техніка РФ
Знищена техніка РФ
Знищена техніка РФ
Знищена техніка РФ
Ворог втратив танки, безпілотники та літак: як минула 31-ша доба війни в Україні / 2 фотографии

Авіація Повітряних сил була залучена для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.

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