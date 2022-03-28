Винесли техніку і прапор: окупанти обікрали Офіс представництва президента України в Криму

Путінські окупанти вдерлися до приміщення Офісу представництва президента України в Криму. Окрім викрадення документів та оргтехніки, вони зняли державний прапор України.

Таку інформацію 27 березня підтвердили у прес-службі представництва. Після того, що сталося, не виключаються ймовірні провокації з боку російських військових.

– Стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні Представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами.

Також у представництві додали, що їхня робота в офісі була припинена на період бойових дій. Станом на кінець березня Офісу представництва президента України в Криму працює дистанційно.

Мешканців Херсона закликають не наближатися до захопленої окупантами будівлі, а самих окупантів – добровільно здатися ЗСУ.