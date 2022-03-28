Є безповоротність: президент про погіршення ставлення до росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ставлення до росіян після початку повномасштабної війни між нашими країнами дуже сильно погіршилося.

– Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Незважаючи на те, що я розумію, що багато людей, які підтримують Україну… Ставлення погіршилося у всього населення. Є безповоротність, – сказав Зеленський в інтерв’ю російським ЗМІ.

Він зазначив, що після 2014 року деякі російськомовні сім’ї сподівалися, що війна закінчиться і все налагодиться. Проте зараз, за ​​словами президента, це скінчиться.

– Сьогодні за цей місяць стався глобальний, історичний, культурний розкол. Світовий. Це не війна. Я вважаю, що це все набагато гірше, – повідомив Зеленський.

За його словами, найглибше розчарування полягає в тому, що високий рівень населення підтримує війну, розв’язану Росією, “з різних причин”.

Є пропаганда, але це виправдання, наголосив президент, тому що “не можна не помічати війну протягом восьми років”, якщо ти сам не хочеш цього.