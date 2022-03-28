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Факти / Світ

Є безповоротність: президент про погіршення ставлення до росіян

Анастасія Гевко редакторка стрічки
україна росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ставлення до росіян після початку повномасштабної війни між нашими країнами дуже сильно погіршилося.

– Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Незважаючи на те, що я розумію, що багато людей, які підтримують Україну… Ставлення погіршилося у всього населення. Є безповоротність, – сказав Зеленський в інтерв’ю російським ЗМІ.

Він зазначив, що після 2014 року деякі російськомовні сім’ї сподівалися, що війна закінчиться і все налагодиться. Проте зараз, за ​​словами президента, це скінчиться.

– Сьогодні за цей місяць стався глобальний, історичний, культурний розкол. Світовий. Це не війна. Я вважаю, що це все набагато гірше, – повідомив Зеленський.

За його словами, найглибше розчарування полягає в тому, що високий рівень населення підтримує війну, розв’язану Росією, “з різних причин”.

Є пропаганда, але це виправдання, наголосив президент, тому що “не можна не помічати війну протягом восьми років”, якщо ти сам не хочеш цього.

– І я вважаю, що ось це – те найстрашніше розчарування, яке сталося. Розчарування, яке перейшло у ненависть народів, – сказав Володимир Зеленський.

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Фото: Dreamstime

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