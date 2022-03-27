У неділю, 27 березня, команда програми Дія обновила чатбот єВорог, за допомогою якого можна повідомити Збройні сили України про пересування російських агресорів.

– З моменту запуску ботом скористалися понад 210 тисяч користувачів. В оновленому чаті ви можете вибирати техніку окупанта зі списку або вписувати її самостійно, вказувати кількість та надсилати заявки без фото чи відео. Навіть час, коли бачили ворогів, можна не заповнювати вручну, а вибрати із запропонованого, – йдеться у заяві програми Дія.

Також українцям висловили велику подяку за те, що вони щодня повідомляють ЗСУ про ворогів через чатбот.