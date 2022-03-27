Зеленський: РФ хотіла усунути мене, щоб окупувати Україну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Російська Федерація хотіла усунути його – політично, а також, за даними української розвідки, фізично.

– Хаос в економіці країни та політична нестабільність в Україні все одно привели б до ескалації з боку Російської Федерації – і до правління сьогоднішнього президента Російської Федерації. Просто вони могли б тоді нашу країну окупувати набагато швидше. Це точно входило до планів. Ми маємо справу навіть не з даними розвідок інших країн, а насамперед нашої розвідки, – повідомив він в інтерв’ю російським ЗМІ, опублікованому 27 березня.

Президент додав, що у Кремлі, на жаль, не бачать самостійності України.

– Сталася ця трагедія – несприйнятливість нас як самостійної держави. Сприйняття нас не як самостійної держави, а як якогось продукту, як частини якогось великого організму, на чолі якого бачить себе президент Росії, – заявив він.

Зеленський повідомив, що дестабілізація в Україні не пройшла, але дані про те, що в Україні зустрічатимуть війська РФ “з квітами та посмішками” – не правдиві.

Зазначимо, що російське видання Медуза – одне з тих, що брали участь в інтерв’ю з президентом Зеленським, – повідомило, що Роскомнагляд зажадав, щоб росЗМІ не публікували анонсованого матеріалу з главою України.