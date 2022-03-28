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Факти / Україна

Зеленський розповів про долю українських військових із острова Зміїний

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський розповів про долю українських військових із острова Зміїний

Президент України Володимир Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний. Він уточнив, що частина їх загинули, частина – потрапили в полон. Але тих, хто був у полоні, вже обміняли.

– Частина загинула. Частину було взято в полон. Всі, хто був узятий у полон, їх поміняли – стався обмін на полонених Російської Федерації, Росія вийшла з цією пропозицією. Ми, не замислюючись, їх обміняли. От і все. Ті, хто загинув, вони, щиро кажучи, герої. А ті, хто вижив – хлопці, ми обміняли, і все, – сказав Зеленський в інтерв’ю представникам російських ЗМІ.

Президент додав, що у разі обміну не обов’язково діяти за загальноприйнятими канонами, можна міняти всіх на всіх.

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Фото: УНІАН

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