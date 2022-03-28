Зеленський розповів про долю українських військових із острова Зміїний

Президент України Володимир Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний. Він уточнив, що частина їх загинули, частина – потрапили в полон. Але тих, хто був у полоні, вже обміняли.

– Частина загинула. Частину було взято в полон. Всі, хто був узятий у полон, їх поміняли – стався обмін на полонених Російської Федерації, Росія вийшла з цією пропозицією. Ми, не замислюючись, їх обміняли. От і все. Ті, хто загинув, вони, щиро кажучи, герої. А ті, хто вижив – хлопці, ми обміняли, і все, – сказав Зеленський в інтерв’ю представникам російських ЗМІ.

Президент додав, що у разі обміну не обов’язково діяти за загальноприйнятими канонами, можна міняти всіх на всіх.