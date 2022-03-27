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Факти / Україна

Жертвами війни в Україні стали 139 дітей, ще понад 200 поранені – Офіс генпрокурора

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Жертвами війни в Україні стали 139 дітей, ще понад 200 поранені – Офіс генпрокурора

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 139 дітей, ще понад 205 – дістали поранення.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, найбільше дітей постраждали у таких областях:

  • Київській – 65;
  • Харківській – 45;
  • Донецькій – 53;
  • Чернігівській – 38;
  • Миколаївській – 29;
  • Луганській – 25;
  • Запорізькій – 19;
  • Херсонській – 21;
  • Києві – 16;
  • Житомирській – 15;
  • Сумській – 14.

25 березня російські військові з важкої артилерії обстріляли село Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.

26 березня двоє дітей дістали поранення через обстріл окупантами Мелітополя Запорізької області. Також 26 березня російські військові відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого була поранена дитина.

Через щоденні російські бомбардування та обстріли за час повномасштабної війни Росії проти України вже пошкоджено 733 закладів освіти, 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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