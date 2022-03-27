З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 139 дітей, ще понад 205 – дістали поранення.
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, найбільше дітей постраждали у таких областях:
- Київській – 65;
- Харківській – 45;
- Донецькій – 53;
- Чернігівській – 38;
- Миколаївській – 29;
- Луганській – 25;
- Запорізькій – 19;
- Херсонській – 21;
- Києві – 16;
- Житомирській – 15;
- Сумській – 14.
25 березня російські військові з важкої артилерії обстріляли село Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.
26 березня двоє дітей дістали поранення через обстріл окупантами Мелітополя Запорізької області. Також 26 березня російські військові відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого була поранена дитина.
Через щоденні російські бомбардування та обстріли за час повномасштабної війни Росії проти України вже пошкоджено 733 закладів освіти, 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.