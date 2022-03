Живий і здоровий: Лещенко розібрав фейк РФ про “вбивство” канадського снайпера Валлі

Інформація про те, що під час війни в Україні загинув відомий канадський снайпер Валлі, виявилася черговим кремлівським фейком.

Про це під час брифінгу ввечері 27 березня заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, цей фейк “жив” у російському інфопросторі не один тиждень.

Снайпер Валлі, який прибув до лав ЗСУ воювати з російськими окупантами, протягом тижня був на фронті на Київщині.

#Breaking: An infamous Canadian sniper, known as Wali, rumoured to have been killed by Russians in Ukraine, is alive and well and resting in the Kyiv region before heading back to the front lines

Says he was simply in black-out mode

Spoke to him moments ago. Story coming soon pic.twitter.com/a3QXepiYyK

— Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) March 22, 2022