Живий і здоровий: Лещенко розібрав фейк РФ про “вбивство” канадського снайпера Валлі

Інформація про те, що під час війни в Україні загинув відомий канадський снайпер Валлі, виявилася черговим кремлівським фейком.

Про це під час брифінгу ввечері 27 березня заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, цей фейк “жив” у російському інфопросторі не один тиждень.

– На цьому тижні Валлі знайшовся живий і здоровий. Сказав, що “ще простудяться на його похоронах ті, хто зараз його ховають”. За словами Валлі, він буде останнім, хто дізнається про свою смерть, – заявив Сергій Лещенко.

Снайпер Валлі, який прибув до лав ЗСУ воювати з російськими окупантами, протягом тижня був на фронті на Київщині.

#Breaking: An infamous Canadian sniper, known as Wali, rumoured to have been killed by Russians in Ukraine, is alive and well and resting in the Kyiv region before heading back to the front lines Says he was simply in black-out mode Spoke to him moments ago. Story coming soon pic.twitter.com/a3QXepiYyK — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) March 22, 2022

Після повернення, увімкнувши телефон, він побачив сотні повідомлень про те, що нібито уже загинув. На щастя, здоров’я Валлі, як і його бойовий дух, залишаються на висоті.

Що відомо про Валлі

Канадський снайпер французького походження під псевдонімом Валлі прибув в Україну 8 березня.

В одному із інтерв’ю він заявив, що планує допомагати ЗСУ у ліквідації високопоставлених російських військовослужбовців.

Валлі вважається одним із найкращих та найбільш професійних снайперів світу. Свій бойовий досвід він здобував у війнах із терористами в Афганістані, Іраку та Сирії.