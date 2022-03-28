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Факти / Україна

Агресори РФ знову вдарили по Сєвєродонецьку, зруйновано будинки, є постраждалі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Агресори РФ знову вдарили по Сєвєродонецьку, зруйновано будинки, є постраждалі

У понеділок, 28 березня, російські агресори вкотре вдарили по Сєвєродонецьку. Зруйновано п’ять будинків, щонайменше семеро людей постраждали, завали все ще розбирають.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– П’ять будинків, розташованих в одному районі міста, зазнали щільного обстрілу російської армії. Є пожежі та численні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з будинків зруйновані два верхні поверхи, ще у двох – майже відсутні по два під’їзди у кожному. З-під завалів уже підняли сімох людей, серед них є поранені. Пошуки людей, зокрема дітей, продовжуються, – написав він.

За словами Гайдая, ще одного пораненого госпіталізували після обстрілу Рубіжного.

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