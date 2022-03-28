Станом на понеділок, 28 березня, на 33-й день повномасштабної війни в Україні війська РФ втратили близько 17 тис. своїх військовослужбовців.
Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 28 березня орієнтовно становлять:
• близько 17 тис. осіб особового складу (за добу втрати ворога зросли ще приблизно на 400 осіб);
• 586 танків (+4 за добу);
• 1 694 бойові броньовані машини (+30 за добу);
• 302 артилерійські системи (+8 за добу);
• 95 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню (+2 за добу);
• 54 одиниці засобів ППО (+2 за добу);
• 123 літаки (+2 за добу);
• 127 гелікоптерів;
• 1 150 одиниць автомобільної техніки (+6 за добу);
• 7 кораблів/катерів;
• 73 цистерни з ПММ;
• 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+10 за добу);
• 21 одиниця спеціальної техніки;
• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
Дані втрат ворога постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
Як поінформували напередодні в Генеральному штабі ЗСУ, російські війська продовжують переміщуватися на територію Білорусі для ротації підрозділів, які зазнали суттєвих втрат у війні в Україні, посилення угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів. Водночас частина білоруських підрозділів все ще залишається на полігонах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ