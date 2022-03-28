Станом на понеділок, 28 березня, на 33-й день повномасштабної війни в Україні війська РФ втратили близько 17 тис. своїх військовослужбовців.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 28 березня орієнтовно становлять:

• близько 17 тис. осіб особового складу (за добу втрати ворога зросли ще приблизно на 400 осіб);

• 586 танків (+4 за добу);

• 1 694 бойові броньовані машини (+30 за добу);

• 302 артилерійські системи (+8 за добу);

• 95 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню (+2 за добу);

• 54 одиниці засобів ППО (+2 за добу);

• 123 літаки (+2 за добу);

• 127 гелікоптерів;

• 1 150 одиниць автомобільної техніки (+6 за добу);

• 7 кораблів/катерів;

• 73 цистерни з ПММ;

• 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+10 за добу);

• 21 одиниця спеціальної техніки;

• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані втрат ворога постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Як поінформували напередодні в Генеральному штабі ЗСУ, російські війська продовжують переміщуватися на територію Білорусі для ротації підрозділів, які зазнали суттєвих втрат у війні в Україні, посилення угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів. Водночас частина білоруських підрозділів все ще залишається на полігонах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ