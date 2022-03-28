Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 28 березня 2022 року. Цей графік залишається актуальним до 29 березня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова

04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Дані про графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 березня 2022 поки не опубліковано.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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