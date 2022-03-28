Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 28 березня 2022 року. Цей графік залишається актуальним до 29 березня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.
- 03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова
- 04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
- 09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
- 16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
- 21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Дані про графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 березня 2022 поки не опубліковано.
Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.