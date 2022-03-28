Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 28 березня 2022 року. Укрзалізниця запровадила стабільний графік руху поїздів, який буде чинний до 29 березня 2022 року.

За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук

01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.

01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд.

05:05 – №138/138 Лозова – Хмельницький

05:40 – №142/141 Львів – Лозова

07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль

09:00 – №717 Дарниця – Львів

11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова

13:09 – №142/141 Лозова – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Дані про графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 березня 2022 поки не опубліковано.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця