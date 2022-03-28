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Факти / Україна

Евакуація з Києва: розклад поїздів на 28 березня 2022

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Евакуація з Києва: розклад поїздів на 28 березня 2022

Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 28 березня 2022 року. Укрзалізниця запровадила стабільний графік руху поїздів, який буде чинний до 29 березня 2022 року.

За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

  • 00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук
  • 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.
  • 01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
  • 03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд.
  • 05:05 – №138/138 Лозова – Хмельницький
  • 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
  • 07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 09:00 – №717 Дарниця – Львів
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова
  • 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
  • 21:33 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
  • 22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Дані про графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 березня 2022 поки не опубліковано.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця

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Джерело: Укрзалізниця

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