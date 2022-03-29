З 1 квітня цього року Росія готується розпочати приховану мобілізацію серед своїх громадян, щоб набрати резерви для продовження повномасштабної війни в Україні.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, мобілізацію проводитимуть по всій території РФ за програмою БАРС-2021 (що розшифровується як “Боевой Армейский Резерв Страны”).

– Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів, – зазначили в розвідці.

У подальшому Кремль планує поповнити цими резервістами підрозділи своїх військ у районах бойових дій в Україні.

Паралельно в рамках програми БАРС Кремль приховано залучає до війни російських ув’язнених. За інформацією розвідки, до відправки в Україну готуються вже близько 100 злочинців, яких утримують у колонії Чернокозово (Чеченська республіка). Ці особи були засуджені до тюремних термінів за важкими статтями (такими як убивства, грабіж, розповсюдження наркотиків).

– Тим, хто погодився, обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким “мобілізованим” не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні, – наголосили в розвідці.

Водночас тим, хто потрапив до в’язниці за політичними статтями (екстремізм, тероризм), російський режим їхати на війну не пропонує.

Як уточнили в ГУР Міноборони України, БАРС – це програма термінового формування резервів армії РФ. Тим, хто погодився підписати контракт, обіцяють постійне грошове забезпечення, зокрема і в резерві (щомісячна оплата сягає 12% окладу військовослужбовців), збереження місця роботи та середнього заробітку. Таких резервістів можуть призвати на збори протягом року (до 1 місяця).

Загальна кількість осіб в РФ, які вже підписали контракти в рамках програми БАРС, складає близько 100 тис.

Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що в тимчасово окупованому Криму РФ проводить примусову мобілізацію чоловіків для участі у війні проти України. Щоб уникнути цього, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова.

Джерело: ГУР Міноборони України