Станом на 28 березня активного переміщення сил російських загарбників на Донеччині не спостерігається.

Про це на брифінгу у Києві заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Таким чином він прокоментував заяву керівництва Збройних сил РФ про завершення місії навколо Києва та зосередження на Донбасі.

– Ми стежимо за заявами керівництва ЗС Росії, відслідковуємо ситуацію. І ми не спостерігаємо жодних дій Росії у доказі слів глав російських Збройних Сил. Для нас оборона не лише столиці, а й усіх українських міст є надзвичайно важливою. Ми не можемо припиняти зусилля зміцнювати міста… За нашою інформацією, РФ до кінця не відмовляється від спроб, якщо не захопити, то принаймні оточити столицю України. Також ми говоримо і про інші міста – Чернігів, Харків, Суми. Як тільки ми побачимо переміщення відповідних підрозділів РФ до районів Донецької та Луганської областей, обов’язково про це повідомимо. Нині активних дій противника у цьому напрямі переміщення ми бачимо, – уточнив він.

Спікер додав, що одним із стратегічних завдань РФ є повне захоплення територій Донецької та Луганської областей, об’єднання захоплених територій та створення сухопутного коридору у тимчасово окупований Крим.

– Ми цьому активно перешкоджаємо, – наголосив Мотузяник. – Щодо Мар’їнки та інших міст – там точаться важкі бої. Збройні сили України та інші сили оборони успішно боронять населені пункти. Щодо міст, які перейшли під контроль російської армії, сказати не можу, – уточнив він.

У Міноборони стверджують, що Маріуполь продовжує стояти та оборонятися, але ситуація там непроста.

Мотузяник спростував заяву агресорів про те, що вони нібито знищили величезну кількість української безпілотної техніки на Київщині.