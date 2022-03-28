Аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд стверджує, що Німеччина змінила політику щодо України та РФ у зв’язку з розв’язаною російськими загарбниками війною, але вона не встигає адекватно реагувати на те, що відбувається.

Він уточнив, що навіть ексканцлерка ФРН Ангела Меркель дуже цікавилася політикою України та намагалася підтримувати її, але вона не розуміла всієї глибини напруження російсько-українського конфлікту.

– Вона не вийшла, зрештою, з фарватеру східної політики, яку проводив попередній канцлер Шредер. Вона намагалася бути посередницею між Росією та Україною, але зрештою вона не вирішила цієї проблеми, – підкреслив Умланд.

На його думку, німці вже готові до непростого періоду, коли їм доведеться відмовитись від російського газу:

– Відбувся поворот німецької політики. Знаменна промова канцлера Шольца 27 лютого як реакція на велике вторгнення РФ до України. Цей поворот відбувся, але зміна зовнішньополітичної доктрини та поведінка Німеччини все іще не встигає за травматичними та трагічними подіями в Україні. І триває жива дискусія, але вона відстає від українських подій та спільної західної дискусії.

Німеччина виявляється у ситуації, коли вона не зовсім адекватно реагує на те, що відбувається в Україні, наголосив аналітик.

Він також уточнив, що в цілому реакція Заходу, зокрема санкції, викликає деякі проблеми у зв’язку із тим, що вони не відразу показують всю свою ефективність.

– Вони матимуть великі наслідки для економіки та соціальної сфери Росії. Але вони з’являться з часом. Цього часу Україна не має. Німеччина вже зараз могла б різкіше вплинути на російську економіку та керівництво через зупинку імпорту газу, нафти та вугілля. Цей імпорт уже було скорочено, але ще не призупинено, і тому поки що немає того великого ефекту тих санкцій, які вже були прийняті ЄС. Вони недостатні, – пояснив Умланд.

Аналітик додав, що через це Росія поки не має розуміння того, в яку економічну кризу вона входить. А тому Кремль намагається “виторгувати” в України максимальні поступки.

– Тому так не вистачає рішучіших санкцій, зокрема повної зупинки імпорту енергоносіїв, – резюмував він.

Умланд вважає, що НАТО не варто так вже сильно боятися реакції Росії. Він навів приклади Туреччини, яка як член НАТО збила російський літак – і за це їй нічого не було.