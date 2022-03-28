Оборона Києва, Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва: як минула 32-га доба війни в Україні

Упродовж 27 березня лише на Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбили п’ять атак ворога.

Українські воїни протягом минулої доби знищили:

два танки,

бойову машину піхоти,

один автомобіль.

Також противник мав втрати у живій силі, однак дані щодо кількості ще уточнюються.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України знищило:

чотири літаки,

один вертоліт,

два безпілотники різних типів,

дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил також була залучена для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

Угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Тривають оборонні бої в районах Топольського, Кам’янки та Сухої Кам’янки.

Стримується просування противника в напрямках Гуляйполя та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі Верхньоторецького.

Стримують противника, який намагається прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти.

На Півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури.

У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 33-тю добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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