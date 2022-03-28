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Факти / Україна

Переговори між Україною і Росією розпочнуться у Туреччині 29 березня – Арахамія

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Давид Арахамія

Черговий раунд переговорів України і Росії стартує у вівторок, 29 березня, у Туреччині. Про це повідомив голова фракції Слуга народу, член української делегації Давид Арахамія.

Він пояснив це певними логістичними труднощами, оскільки делегації ще потрібно дістатися до місця проведення переговорів.

– Ми поки що в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація, – Ред.) теж вилетіли пів години тому, тому прибудуть десь близько 21.00. Тому вирішили, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10.00 стартуємо, – розповів Арахамія.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що після раунду переговорів у Туреччині на зустріч Путіна та президента України Володимира Зеленського очікувати не варто.

Напередодні Давид Арахамія анонсував, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення бойових дій відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

З початку повномасштабної війни Росії проти України делегації обох країн провели вже кілька раундів переговорів. Спочатку вони відбувалися в очному форматі. Потім обговорення перейшло у дистанційний формат.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше повідомляв, що мирні переговори з РФ можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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