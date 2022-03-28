У Генштабі України повідомляють, що Російська Федерація перекинула у тимчасово окупований Крим для наступу на решту України війська з так званої Південної Осетії (окупована РФ частина Грузії), а також намагається набирати “добровольців” без бойового досвіду, аби відновити боєздатність та наступати.

При цьому основні зусилля ворог зосередив на виконанні завдання щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей України.

Крім того, агресори докладають максимум зусиль для утримання під своїм контролем тимчасово зайнятих українських населених пунктів.

– З метою заповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території Російської Федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів “добровольців”, які залучатимуться для забезпечення окупаційного “порядку” на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів – задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також приймають осіб зі знятою судимістю, – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу Російської Федерації щодо “зміни планів та пріоритетних завдань”, противник продовжує нарощувати свої угруповання навколо столиці, уточняють у повідомленні.

Війська агресорів продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати чи оточити Київ.

– Підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу супротивника за іншими напрямками. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат. Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем, – зауважили у відомстві.

Генштаб додав, що противник перекинув близько 150 осіб із окупованої ним частини Грузії – так званої Південної Осетії – на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їхніх дій у сусідніх областях України.

Також відомство зафіксувало проведення заходів щодо прихованої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого залучення до війни з Україною.