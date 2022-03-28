За минулу добу російські окупаційні війська близько 59 разів обстріляли з артилерії та мінометів Харківську область. Обстрілів зазнали райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, також було зафіксовано близько 180 обстрілів противником з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема з типу Смерч. Це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси.

Також Олег Синєгубов додав, що Збройні сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Так, село Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і зачищене від окупантів. Так само і Вільхівка.

Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії. Водночас запеклі бої з російськими загарбниками тривають в Ізюмі.

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Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 33-ю добу. Путінські війська продовжують обстрілювати українські міста.

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