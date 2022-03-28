Ситуація у Чернігівській області залишається без змін. Російські війська продовжують гатити по Чернігову. Також були обстріли передмістя Ніжина.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. Він подякував волонтерам, ЗСУ та місцевим жителям, які мужньо тримаються, поки українська армія обороняє Чернігівщину.

– Дякую волонтерам. З вами на зв’язку. Дякую Збройним силам. І дякую всім тим, кому зараз важко, за витримку і мужність. Це особливо стосується міста Чернігів і населених пунктів біля Чернігова, там, де ми не маємо доступу. Ми переможемо. Перемога за нами, – зауважив Чаус у своєму відеозверненні.

26 березня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що Чернігів в оперативному оточенні. Вже відомо про понад 200 загиблих громадян.

За словами Атрошенка, місто зараз не має гуманітарного коридору та можливості вивезти поранених. У Чернігові немає стабільного електропостачання. Воду мешканцям міста розвозять у підручних ємностях.

Російські війська свідомо знищили єдиний міст, який з’єднував Чернігів із південно-київським напрямком.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 33-й день. Путінські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

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