Російські загарбники вбили мерів деяких міст України, яких викрадали після повномасштабного вторгнення в нашу державу.

Про це поінформував в інтерв’ю виданню The Economist президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що війська РФ заблокували міста Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Харків та перекрили гуманітарні поставки туди.

– Що вони роблять? Наприклад, у Мелітополі та Бердянську “переходять” на рублі. Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві. А декого з них вони “замінили”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що російська армія використовує зараз ті ж методи, що й на Донбасі у 2014 році.

– Вони роблять те саме, що робили на Донбасі у 2014 році. Ці операції проводять ті ж самі люди. Це та ж сама методика, – розповів президент.

У зв’язку з цим він розкритикував позицію Заходу, який не поспішає надавати Україні бойові літаки та закривати небо (встановлювати безпольотну зону над нашою державою).

– Захід не може просто казати: Ми допоможемо вам найближчими тижнями. Це не дозволяє нам розблокувати окуповані Росією міста, доставити туди їжу, брати військову ініціативу в свої руки. Люди просто не мають змоги вибратися. Там немає ні їжі, ні ліків, ні питної води. І це те, що ми маємо зробити. Це питання, які потрібно вирішувати сьогодні та завтра, а не через кілька тижнів, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що війська РФ фактично повністю зруйнували деякі українські міста. І тепер це лише назви на карті.

– Деякі невеликі міста зруйновано. Там немає ні людей, ні будинків. Залишилася лише назва… Ось чому ми просили про військові літаки, про безпольотну зону, тому що росіяни скидають бомби на ці маленькі міста, які зараз існують лише як точки на карті, – заявив Зеленський.

Джерело: The Economist