У понеділок, 28 березня, російські військові завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

Про це повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль у відеозверненні у своєму Telegram.

– Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Нагадую, що тривога продовжується. Залишаємось в укриттях, – сказав Коваль.

Подробиць, як і підтвердження цієї інформації, на сайті ДСНС Рівненської області наразі немає.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, російська ракета поцілила у нафтобазу у Дубно Рівненської області.

В ОВА повідомляли, що внаслідок цього удару нафтобаза в Дубно була зруйнована повністю. Людських жертв, згідно з опублікованою інформацією, не було.