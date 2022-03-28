З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито “українських військових” до “російських полонених”.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у соціальних мережах.
– Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, – зазначив він.
Залужний закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни та довіряти лише офіційним джерелам.
Противник намагається розповсюджувати дезінформацію всіма доступними каналами комунікацій. Жертвами фейкових наративів стає населення тимчасово окупованих територій, а також населення Росії.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України порекомендували новий фактчек-бот Перевірка, за допомогою якого можна розрізнити фейкові новини у соціальних мережах або російські “вкиди”, спрямовані на боротьбу з Україною.
Джерело: Валерій Залужний
Фото: Валерій Залужний