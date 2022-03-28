Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна має широку агентурну мережу в Росії в ряді секторів – політичного, військового та фінансового керівництва.

Серед іншого це допомогло знищити російський десантний корабель у Бердянську, сказав він в інтерв’ю виданню Coffee or Die.

Буданов уточнив, що всю інформацію, здобуту в Росії, Україна використовує з великою користю.

Як приклад, він згадав недавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого вдалося знищити десантний корабель російських загарбників.

– Ракета вдарила у той момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами, – повідомив Буданов.

Він пояснив, що саме завдяки своїм розвідувальним можливостям Україна вдарила у потрібний момент і вдалося завдати максимальної шкоди.

Нагадаємо, у захопленому РФ порту Бердянськ 24 березня знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту окупантів.

Вогонь перекинувся і на інші кораблі, спалахнули паливо та боєприпаси.

Раніше стало відомо, що командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську були зрадниками України, які перейшли на бік ворога у 2014 році.