Російські загарбники продовжують вчиняти воєнні злочини у Харківській області та загалом Україні. 27 березня вороги атакували село Оскіл, що Ізюмському районі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із чотирьох осіб, 4-річна дитина поранена.

– Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім’ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи! – наголосив він.

Крім того, Синєгубов зазначив, що ЗСУ на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Так, українські захисники повністю контролюють Малу Рогань. Також триває ліквідація залишків військ РФ у Вільхівці.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури Харкова. У напрямку на Ізюм намагалися вести наступальні дії.

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Джерело: Олег Синєгубов, Генштаб ЗСУ