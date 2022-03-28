У Києві з 28 березня змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Отож від сьогодні комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, наголосив очільник столиці.

Розпочинатиметься комендантська година з 21.00 і завершуватиметься о 6.00.

Нагадаємо, що раніше комендантська година тривала з 20.00 до 7.00.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у Києві комендантська година розпочнеться 26 березня з 20.00 і триватиме до 7.00 ранку понеділка – 28 березня. Проте згодом повідомив, що посилена комендантська година в Києві та області запроваджуватися не буде.

Фото: Віталій Кличко