Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

У Києві та області змінили час комендантської години

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Києві та області змінили час комендантської години

У Києві з 28 березня змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Отож від сьогодні комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, наголосив очільник столиці.

Розпочинатиметься комендантська година з 21.00 і завершуватиметься о 6.00.

Нагадаємо, що раніше комендантська година тривала з 20.00 до 7.00.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у Києві комендантська година розпочнеться 26 березня з 20.00 і триватиме до 7.00 ранку понеділка – 28 березня. Проте згодом повідомив, що посилена комендантська година в Києві та області запроваджуватися не буде.

Фото: Віталій Кличко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка