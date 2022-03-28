Україна потребує різкого збільшення кількості озброєння, щоб збільшити втрати військ РФ.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальних мережах.
– Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію військових, – зазначив він.
За словами Подоляка, щоб потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.
Станом на 28 березня бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно становлять близько 17 тис. осіб.
Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію ???????? військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022
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Джерело: Михайло Подоляк