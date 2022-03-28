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Факти / Україна

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг до Чехії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг до Чехії

Укрзалізниця разом із Чеською залізницею призначає ще один евакуаційний рейс до Чехії.

Про це повідомили в УЗ.

Так, поїзд Мостиська II – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15.15 та прибуватиме в Богумін о 22.36.

Також Чеська залізниця може продовжити маршрут поїзда до міста Брно.

Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова. Рейс відправляється о 9.02 і прибуває на станцію Мостиська II об 11.03.

15 березня повідомлялося, що Чехія прийняла понад 61 тис. українців. У кожному краї  створено центри реєстрації, де зібрані представники всіх державних структур, що надають допомогу.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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