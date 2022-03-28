Укрзалізниця разом із Чеською залізницею призначає ще один евакуаційний рейс до Чехії.

Про це повідомили в УЗ.

Так, поїзд Мостиська II – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15.15 та прибуватиме в Богумін о 22.36.

Також Чеська залізниця може продовжити маршрут поїзда до міста Брно.

Дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова. Рейс відправляється о 9.02 і прибуває на станцію Мостиська II об 11.03.

15 березня повідомлялося, що Чехія прийняла понад 61 тис. українців. У кожному краї створено центри реєстрації, де зібрані представники всіх державних структур, що надають допомогу.