Україна отримає одну з воєнних перемог у протистоянні з Росією, коли буде скорочено кількість жертв, а військові РФ повернуться за кордон, який був до початку повномасштабного вторгнення.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю з російськими журналістами.

Президента запитали, яка воєнна мета може бути розцінена Україною як воєнна перемога.

– Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська РФ на компромісні території – а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди, – сказав Володимир Зеленський.

Глава української держави зазначив, що змусити Росію повністю звільнити територію Україну “неможливо”, бо це, за словами президента, “призведе до третьої світової війни”.

– Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо розв’язати питання Донбасу, складне питання Донбасу, – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що хоче закінчити війну за умов, щоб Україна мала сотні тисяч загиблих.

Він додав, що українська влада не розглядала військовий напад ні на Донбас, ні на Крим, адже було розуміння, що цей напад призведе до масштабних наслідків і жертв, хай навіть території були б відвойовані.