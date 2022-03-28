Російські війська не полишають намірів захопити Київ, намагаються прорвати коридор довкола столиці України та заблокувати транспортні шляхи.

Про це розповіла в ефірі телемарафону на українських загальнонаціональних каналах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Водночас вона запевнила, що оборона Києва є дуже серйозною, і в ній задіяні різні підрозділи української армії.

– Дійсно ворог намагається довкола Києва прорвати коридор для себе, блокувати транспортні шляхи. Триває оборона Києва. Вона дуже серйозна на сьогодні. Задіяні Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, тероборона. Самі кияни дуже активні в обороні Києва, і ворогові надзвичайно складно. Але ми повинні говорити чесно про те, що ворог не полишає надії все-таки захопити Київ, бо захоплений Київ – це, по суті, захоплена Україна. І тому це його ціль, – наголосила Маляр.

Вона додала, що українські війська зараз надійно захищають Київ та Київську область. Водночас Маляр закликала бути готовими до того, що перемога над ворогом не буде досягнута вже завтра.

– Всі повинні зрозуміти, що це тривалий шлях. Наша перемога – це не сьогодні і не завтра. Це тривалий шлях, який обов’язково буде переможним, – заявила заступниця міністра оборони.

Маляр також прокоментувала загальну військову ситуацію по Україні. За її словами, ворог намагається зібрати та перегрупувати свої сили, поповнити особовий склад. Але війська РФ не мають можливості активно просуватися територією України, й активних боїв зараз значно менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення.

– Основна активізація ворога відбувається в двох напрямках: перше – ракетні удари, і друге – вони намагаються закріпитися на тих територіях, які тимчасово зайняли, встановити свою владу, знайти колаборантів, запроваджувати свої порядки. Але їм вкрай складно утримувати ці території, тому що місцеве населення, попри те, що поодинокі колаборанти знаходяться, загалом на це не піддається, – пояснила Маляр.

Вона додала, що сотні випущених ракет по Україні – це ознака слабкості та істерики ворога через відсутність успіхів у війні та потужний опір України, зокрема й на тимчасово зайнятих територіях.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 28 березня війська РФ втратили у повномасштабній війні в Україні близько 17 тис. своїх військовослужбовців.

Крім того, українські війська знищили 586 ворожих танків, 1 694 бойові броньовані машини, 302 артилерійські системи, 123 літаки, 127 гелікоптерів та сотні одиниць іншої техніки.