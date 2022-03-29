Війська РФ “застрягли” у кількох частинах України – CNN

Російські сили значною мірою зупинилися у кількох частинах України.

Про це у понеділок, 28 березня, на правах анонімності повідомив журналістам CNN високопоставлений представник міністерства оборони США.

Він уточнив, що незмінною залишається ситуація у Маріуполі, Чернігові, Миколаєві та Харкові.

– Вони не просунулися у напрямку Києва, вони не просунулися в інших місцях на півночі, чи то до Чернігова, чи Харкова. У Маріуполі російські сили продовжують використовувати “дальнобійний вогонь”, але вони не змогли взяти Маріуполь, – сказав чиновник.

За його словами, нічого не змінилося і у повітряному просторі чи на морі.

Російські сили не просунулися до Миколаєва протягом вихідних, тому вони продовжують перебувати за межами міста.

Чиновник також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення російські сили здійснили понад 1370 ракетних пусків на територію України.