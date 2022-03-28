Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що досить велика кількість російських підрозділів змушена вивести свої війська за межі України, на територію Росії та Білорусі, для того, щоб відновити їхню боєздатність та поповнити боєприпаси.

– Досить велика кількість російських підрозділів змушена виводити свої війська за межі України, на територію Росії чи Білорусі, щоб відновити їхню боєздатність, поповнити боєприпаси, оскільки наявними силами та засобами у певних районах російська армія наступальних дій вести вже не може, бо не створила відповідне ударне угруповання, – заявив Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі у Києві у понеділок, 28 березня.