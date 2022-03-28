ЄК закликала країни ЄС відмовити росіянам та білорусам у “золотих паспортах”

У понеділок, 28 березня, Європейська комісія опублікувала на своєму офіційному сайті заяву, в якій закликала всі країни-члени Європейського Союзу закрити національні програми громадянства в обмін на інвестиції або так звані золоті паспорти для громадян Росії та Білорусі.

– Комісія закликає держави-члени негайно скасувати будь-які існуючі схеми отримання громадянства для інвесторів та забезпечити наявність суворих перевірок для усунення ризиків, пов’язаних зі схемами проживання інвесторів, – йдеться у заяві.

В ЄК уточнили, що ця рекомендація є частиною ширшої політики щодо вжиття рішучих заходів щодо таких схем набуття громадянства.

– Деякі громадяни Росії чи Білорусі, які перебувають під санкціями або активно підтримують війну в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, у тому числі для вільного пересування Шенгенською зоною, в рамках цих схем, – сказано у повідомленні.

Єврокомісія додала, що також рекомендує державам-членам оцінити, чи слід відкликати вже надане за схемою “золотого паспорта” громадянство, яке отримали росіяни та білоруси, включені до списку санкцій ЄС у зв’язку з війною в Україні.