ЄК закликала країни ЄС відмовити росіянам та білорусам у “золотих паспортах”

У понеділок, 28 березня, Європейська комісія опублікувала на своєму офіційному сайті заяву, в якій закликала всі країни-члени Європейського Союзу закрити національні програми громадянства в обмін на інвестиції або так звані золоті паспорти для громадян Росії та Білорусі.
– Комісія закликає держави-члени негайно скасувати будь-які існуючі схеми отримання громадянства для інвесторів та забезпечити наявність суворих перевірок для усунення ризиків, пов’язаних зі схемами проживання інвесторів, – йдеться у заяві.
В ЄК уточнили, що ця рекомендація є частиною ширшої політики щодо вжиття рішучих заходів щодо таких схем набуття громадянства.
– Деякі громадяни Росії чи Білорусі, які перебувають під санкціями або активно підтримують війну в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, у тому числі для вільного пересування Шенгенською зоною, в рамках цих схем, – сказано у повідомленні.
Єврокомісія додала, що також рекомендує державам-членам оцінити, чи слід відкликати вже надане за схемою “золотого паспорта” громадянство, яке отримали росіяни та білоруси, включені до списку санкцій ЄС у зв’язку з війною в Україні.
– Види на проживання, видані за схемою резидентства інвестора громадянам Росії чи Білорусі, щодо яких діють санкції, мають бути негайно відкликані після індивідуальної оцінки та відповідно до принципу пропорційності, основними правами та національним законодавством держав-членів, – резюмували в ЄК.