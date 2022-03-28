На Донеччині із залізничного вокзалу до Ужгорода вирушили 300 врятованих луганчан.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, за добу люди зможуть нормально відпочити на заході України.

– Декілька хвилин тому від одного з залізничних вокзалів Донецької області вирушив потяг до Ужгорода. Близько 300 мешканців Сєвєродонецька та Кремінної, які місяць жили під обстрілами росіян, тепер почуваються у безпеці, – зазначив він.

Гайдай розповів, що серед евакуйованих – дві особи з І групою інвалідності, прикуті до крісла. За ними буде особливий догляд та піклування – органи соцзахисту на місці прибуття вже отримали усю необхідну інформацію.

Крім того, він стверджує, що зранку 28 березня російські загарбники обстріляли Сєвєродонецьк. Вони влучили в житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа. Загинула 86-річна жінка.

Голова ОВА також нагадав, що 28 березня внаслідок обстрілів окупантів загинула ще одна людина в Рубіжному.

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Джерело: Сергій Гайдай