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Факти / Україна

Загарбники намагатимуться нарощувати ракетні удари по Україні – Денисенко

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Вадим Денисенко

Російські загарбники змінили стратегію бойових дій. Вони починають максимально обстрілювати ракетами українські міста, намгаючись знищувати стратегічну інфраструктуру.

Про це в ефірі українського телебачення повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що у такий спосіб загарбники перевірють нерви українців з одного боку і роботу нашої ППО – з іншого.

– На мою думку, це не просто зміна тактики, це – зміна стратегії. Найближчим часом вони (російські загарбники) намагатимуться максимально нарощувати ракетні удари в різні точки України. Одне з їхніх ключових завдань у психологічній частині цієї війни – показати, що у всій державі немає точки, де можна бути у безпеці, – пояснив Денисенко.

Також радник очільника МВС додав, що українська влада працює над роззосередженням палива і продуктових складів, оскільки російські війська протягом останнього часу завдають удари саме у ці точки.

Так, ввечері 27 березня у Волинській області російська ракета влучила у місцеву нафтобазу. А 26 березня ворог завдав ударів по нафтобазі у місті Дубно, що на Рівненщині.

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