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Факти / Україна

Загроза провокацій: гуманітарні коридори в Україні сьогодні не працюватимуть

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ірина Верещук

У понеділок, 28 березня, в Україні не будуть відкривати гуманітарні коридори для евакуації громадян із небезпечних регіонів, де відбуваються активні бойові дії.

Про це поінформувала віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Таке рішення ухвалили через можливі провокації з боку ворога на шляхах гуманітарних коридорів.

– Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо, – наголосила Верещук.

пост Верещук

Варто зазначити, що напередодні, 27 березня, в Україні спрацювали усі гуманітарні коридори, відкриті для Донецької та Луганської областей. Загалом вдалося евакуювати 1 100 людей. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися 586 людей.

У суботу, 26 березня, з 10 погоджених гуманітарних коридорів також спрацювали всі. Тоді вдалося евакуювати 5 208 людей.

Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що російські загарбники масово депортують громадян України з тимчасово окупованих територій. За даними Денісової, військові РФ вже вивезли з України майже 440 тис. мирних жителів (з них понад 91 тис. дітей). Зокрема, з Маріуполя загарбники вивезли понад 98 тис. осіб.

Українцям, які стали жертвами примусового вивезення рекомендують повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або в країнах можливого транзитного проїзду.

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Джерело: Ірина Верещук

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Фото: Офіс президента

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