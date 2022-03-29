Байден проводить нараду з європейськими союзниками щодо України – CNN

У Білому домі стверджують, що президент США Джо Байден проводить телефонну розмову з європейськими союзниками з приводу останніх подій щодо вторгнення Російської Федерації в Україну.

– Дзвінок розпочався о 9.19 ранку за східним часом. На зв’язку перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, – повідомляють у CNN.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та Росії, на яких українська сторона запропонувала план щодо гарантій безпеки нашої країни від російської агресії.

Представники РФ заявили, що не проти вступу України до Європейського Союзу.