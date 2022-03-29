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Факти / Світ

Британія: угод про припинення вогню в Україні замало для зняття санкцій з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що угоди між Україною та РФ буде замало для зняття з Росії британських санкцій.

– Прем’єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Британії щодо Росії. Він сказав, що тиск на Путіна має бути посилено як за рахунок подальших економічних заходів, так і за рахунок надання військової допомоги Україні, щоб гарантувати, що Росія повністю змінить свій курс, – сказав 29 березня прессекретар Бориса Джонсона.

Зазначається, що із такою заявою Джонсон виступив на зустрічі з міністрами.

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Фото: Depositphotos

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