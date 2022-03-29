Внаслідок ворожого ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області радіаційні та хімічні залишаються в нормі.

Про це з місця подій повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

– Хімічний та радіаційний фон в нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру, – повідомив він.

Віталій Коваль додав, що навколо нафтобази, у яку влучила ракета окупантів, працюють надзвичайники, включно з пожежними потягами.

– На місці події працює 52 рятувальники, 16 одиниць техніки, додатково залучено два пожежних потяги, – сказав очільник Рівненської ОВА.

Нагадаємо, 26 березня ворог завдав ударів по нафтобазі у місті Дубно, що на Рівненщині. За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Вже 27 березня російські окупанти влучили ракетою по нафтобазі в районі Луцьку, Волинської області.

Джерело: Віталій Коваль

Фото: Віталій Коваль