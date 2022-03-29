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Факти / Україна

Кулеба про “я їх розіб’ю” Путіна: Коли він хотів захопити Київ, то теж так думав

Ілля Нежигай редактор стрічки
Дмитро Кулеба

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь президента РФ Володимира Путіна, який, прочитавши записку від українського президента Володимира Зеленського з умовами миру, сказав: “Я їх розіб’ю”.

Як заявив Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, не слід серйозно ставитись до слів Володимира Путіна.

– Насправді дуже мале значення має те, що думає президент Путін саме зараз у плані того, кого він “доб’є”, – сказав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба нагадав, що російський президент збирався буквально за декілька діб захопити Київ та ключові міста України.

– Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: “Я їх дуже швидко доб’ю”. А нічого з цього не вийшло… Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій, – сказав глава МЗС.

Інформація про нібито записку для Путіна від президента Зеленського раніше опублікувало британське видання The Times. За даними видання, записку президенту РФ передав російський олігарх Роман Абрамович.

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Фото: УНІАН

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