Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь президента РФ Володимира Путіна, який, прочитавши записку від українського президента Володимира Зеленського з умовами миру, сказав: “Я їх розіб’ю”.

Як заявив Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, не слід серйозно ставитись до слів Володимира Путіна.

– Насправді дуже мале значення має те, що думає президент Путін саме зараз у плані того, кого він “доб’є”, – сказав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба нагадав, що російський президент збирався буквально за декілька діб захопити Київ та ключові міста України.

– Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: “Я їх дуже швидко доб’ю”. А нічого з цього не вийшло… Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій, – сказав глава МЗС.

Інформація про нібито записку для Путіна від президента Зеленського раніше опублікувало британське видання The Times. За даними видання, записку президенту РФ передав російський олігарх Роман Абрамович.