Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Кулебу запросили на зустріч міністрів закордонних справ держав-членів НАТО

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Кулебу запросили на зустріч міністрів закордонних справ держав-членів НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав запрошення на зустріч міністрів країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це йдеться у заяві, опублікованій 29 березня на офіційному сайті Північноатлантичного альянсу.

Окрім України, наразі відомо про участь таких країн як Австралія, Фінляндія, Грузія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Швеція.

– 7 квітня відбудуться дві сесії. Міністри закордонних справ, а також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки/віцепрезидент Європейської комісії, запрошені приєднатися до першої сесії, – йдеться у повідомленні.

Зустріч міністрів закордонних справ, яка відбудеться 6-7 квітня, очолюватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Дехто з учасників сесій долучатиметься через відеозв’язок.

Теми майбутньої зустрічі представників країн-членів НАТО, куди запросили Дмитра Кулебу, уточнять найближчим часом.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка