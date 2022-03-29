Кулебу запросили на зустріч міністрів закордонних справ держав-членів НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав запрошення на зустріч міністрів країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це йдеться у заяві, опублікованій 29 березня на офіційному сайті Північноатлантичного альянсу.

Окрім України, наразі відомо про участь таких країн як Австралія, Фінляндія, Грузія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Швеція.

– 7 квітня відбудуться дві сесії. Міністри закордонних справ, а також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки/віцепрезидент Європейської комісії, запрошені приєднатися до першої сесії, – йдеться у повідомленні.

Зустріч міністрів закордонних справ, яка відбудеться 6-7 квітня, очолюватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Дехто з учасників сесій долучатиметься через відеозв’язок.

Теми майбутньої зустрічі представників країн-членів НАТО, куди запросили Дмитра Кулебу, уточнять найближчим часом.