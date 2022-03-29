На вівторок, 29 березня, в Україні узгоджено три гуманітарні коридори для евакуації громадян із регіонів, де відбуваються активні бойові дії.

Про це поінформувала віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Йдеться про гуманітарні коридори в Донецькій та Запорізькій областях.

У Донецькій області:

• Узгоджено гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя: люди можуть виїхати на власному автотранспорті.

Крім того, із Запоріжжя вирушили 34 автобуси для евакуації жителів Маріуполя з Бердянська.

– Розраховуємо, що до вечора вони дістануться міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їхнього проїзду в оперативному режимі, – зазначила Верещук.

Вона нагадала, що для людей, які евакуюються з Маріуполя, в Бердянську працює безкоштовна заправка за адресою: вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Крім того, в Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям. Контакти: 3-62-76, 3-52-52, (097) 551 59 17, (050) 439 75 29.

Для отримання необхідної допомоги маріупольці також можуть звертатися до колцентру в місті Запоріжжя за телефонами: (095) 220 41 11, (067) 220 41 12, 0800-503-508.

У Запорізькій області узгоджено два гуманітарні коридори:

• Мелітополь – Запоріжжя

Сьогодні зранку автобуси та гуманітарна допомога вже вирушили із Запоріжжя. Як зазначила Верещук, час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів.

Після прибуття до Мелітополя автобуси будуть чекати на людей біля відділення ДСНС №10 за адресою: вул. Івана Алексєєва, 12.

• Енергодар – Запоріжжя

О 10.00 ранку в супроводі автомобіля ДСНС мала вирушити колона людей на приватному транспорті. Місце формування колони: вул. Курчатова, 14 (навпроти будівлі міськради).

Крім того, із Запоріжжя до Енергодара також у супроводі ДСНС вирушила колона вантажівок із гуманітарною допомогою.

Варто зазначити, що в понеділок, 28 березня, в Україні не відкривали гуманітарні коридори для евакуації громадян. Таке рішення ухвалили через загрозу провокацій з боку ворога на шляхах гуманітарних коридорів.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Ірина Верещук